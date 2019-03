Felipe Reyes, ala-pívot y capitán del Real Madrid, batirá contra el AX Milán el récord de partidos jugados en la Euroliga, superando a su amigo Juan Carlos Navarro con su presencia número 342, aunque el jugador se lo toma "como un partido más".

"Me lo tomo como un partido más. Estoy muy contento por conseguir este hito porque es muy difícil llevar tantos años jugando al máximo nivel y me siento muy orgulloso de lo que he conseguido a lo largo de mi carrera, pero ahora sólo quiero ganar y que el equipo llegue lo más posible", dijo Reyes.