Después de haberse erigido en héroe con un triple para la victoria del Montakit Fuenlabrada ante el UCAM Murcia, el escolta argentino Nico Richotti desea que su futuro siga estando unido a la Liga ACB española, y si es posible a su actual equipo, con el que acaba contrato la próxima semana.

"Me gustaría sinceramente seguir en un equipo de ACB, si es en el Fuenlabrada estaría encantado, me han tratado muy bien, lo he pasado muy bien estas semanas que he estado, todavía tengo otra por delante, y me gustaría seguir luchando aquí", explicó el escolta argentino en una entrevista con EFE en el Pabellón Fernando Martín.