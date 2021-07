El pívot español Willy Hernangómez (i) trata de anotar ante el pívot argentino Marcos Delía (d) durante el partido del Grupo C de baloncesto masculino entre España y Argentina durante los Juegos Olímpicos 2020, este jueves en la Saitama Super Arena de Tokio (Japón). EFE/Kai Fösterling

Ricky Rubio, base de la selección española, el más destacado de la victoria contra Argentina (81-71) con sus 26 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias, reivindicó que una selección "no es sólo un jugador" y pidió valorar el trabajo de sus compañeros en la defensa y en otros aspectos del juego.

"En baloncesto hay muchos detalles que no se notan en las estadísticas y sin ellos no ganaríamos. Hoy se puede destacar la anotación mía, pero sin la defensa, faltas en ataque que hemos provocado, Víctor Claver, que ha estado increíble otra vez... Una selección no es sólo un jugador", declaró en la zona mixta del Saitama Super Arena.