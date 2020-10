El español Alex Rins (Suzuki GSX RR), vencedor del pasado Gran Premio de Aragón y séptimo en la provisional del mundial, no se rinde porque no hay nada que perder: "no es el caso, estamos 36 puntos, un poco lejos, pero aún tenemos opciones matemáticas y quedan cien puntos por repartir en las próximas carreras y vamos a tratar de recuperar esos puntos".

"Para nosotros la temporada está teniendo muchos altibajos, he sufrido muchísimo pero es el precio a pagar así que hay que seguir luchando; el fin de semana pasado fue fantástico conseguir la victoria en Aragón, pero este fin de semana va a ser más complicado porque todo va a estar mucho más apretado, así que veremos dónde podemos mejorar", reconoció Rins.