El español Alex Rins (Suzuki GSX RR), octavo en la formación de salida para el Gran Premio de Indonesia de MotoGP en el circuito de Mandalika, fue protagonista involuntario de la jornada, al producirse el incendio de su moto durante los cuartos entrenamientos libres y reconoció por ello que se asustó al pensar que "iba a explotar la moto".

"No ha sido fácil, en la curva 10, dos curvas antes, he tenido un pequeño susto de atrás y he mirado la moto, pero no veía nada raro y he continuado tirando, en la siguiente curva he visto que me volvía a ir de la rueda trasera e inmediatamente me he salido de la trazada, por mi seguridad y la de los demás, pero ya fuera de la línea, he visto que estaba toda la quilla a fuego vivo y ahí me he asustado y lo primero que he pensado es que la moto iba a explotar; he intentado poner punto muerto, apagar la moto y saltar", explicó Rins sobre el percance.