El jugador del Deportivo Alavés Luis Rioja admitió este miércoles que estaban entrenando “mucho mejor” de lo que competían y aunque no han cambiado nada después de ganar su primer partido, reconoció que su confianza ha crecido.

Días antes de visitar al Athletic Club en San Mamés, el extremo sevillano analizó su situación personal actual y la de su equipo en un rueda de prensa en la que explicó su evolución. “El primer año era un jugador al que no le salían las cosas con balón y pensaba más en defender y me olvidé de la parcela ofensiva”, manifestó el sevillano, que cuando quiso reaccionar no lo hizo como pretendía.