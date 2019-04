Rivaldo, ex jugador del FC Barcelona. EFE/Archivo

Rivaldo, ex jugador del FC Barcelona, ha asegurado que "no le decepcionó que Griezmann no fichara por el Barcelona", porque estar a la sombra de Leo Messi "es difícil".

El brasileño, actual embajador de Betfair, afirmó que "cada jugador tiene su manera de mirar" y que el jugador francés "ha preferido jugar en el Atlético de Madrid, porque es un gran equipo", además “hay muchos grandes jugadores en el Barça y estar a la sombra de Messi es difícil”, motivo que cree fue la razón para que no se diera el fichaje del delantero rojiblanco.