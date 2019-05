31 may. 2019

EFE Buenos Aires 31 may. 2019

Los hinchas de River Plate celebraron hoy una nueva Recopa Sudamericana, la tercera de su palmarés, y los colores del Millonario llenaron todo Buenos Aires durante otra noche de festejos para el equipo, en un ciclo victorioso que sus adeptos sueñan con mantener vivo.

"No paramos de dar vueltas, estamos felices, continúa el ciclo y no termina, no va a terminar por ahora", dijo a Efe el hincha Eduardo Gómez en el Obelisco de la avenida 9 de Julio de Buenos Aires, donde decenas de aficionados se reunieron para airear sus banderas hasta entrada la madrugada tras vencer al Atlético Paranaense brasileño por 3-0.