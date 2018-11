El centrocampista mexicano Roberto Alvarado, del Cruz Azul, confesó este jueves que si a los 15 años probó suerte con el Manchester City inglés fue como consecuencia del llamado 'pacto de caballeros' que limita los fichajes en México por un acuerdo entre dueños de equipos.

"Estaba en el Celaya e iba a ir a Necaxa, pero por el 'pacto de caballeros' no me pude quedar. No tengo ningún resentimiento porque después de eso, la misma persona que no me dejó quedarme me llevó a Inglaterra, donde estuve cuatro meses", reveló en conferencia de prensa Alvarado, uno de los futbolistas mexicanos más prometedores.