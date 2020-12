El seleccionador de Bélgica, Roberto Martínez, restó este jueves importancia a los problemas físicos del futbolista del Real Madrid Eden Hazard y dijo que el jugador solo sufre “una lesión muscular normal”.

“No me preocupa a largo plazo. Me preocupa la falta de felicidad que no puede tener en este momento”, comentó el entrenador en una rueda de prensa celebrada después del emparejamiento de Bélgica con Francia en la semifinal de la Liga de las Naciones.