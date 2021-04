El guardameta del Real Valladolid Roberto Jiménez ha señalado este lunes que se está "poniendo la atención y el cariño en tratar de corregir lo que está perjudicando" y, en este sentido, se ha mostrado tajante: "que nadie se olvide de que nuestro futuro depende de lo que ocurra aquí".

"No vamos a permitir que piensen que no somos rigurosos con lo que hacemos cada día, o que duden del sufrimiento que causa esta sensación que estamos viviendo y que las cosas no terminen como queremos. Esperamos que todo lo que se hace sea suficiente, dentro de 25 días, para estar un año más en Primera", ha añadido.