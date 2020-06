El hispano-brasileño Rodrigo Moreno criticó la decisión del colegiado José María Sánchez Martínez de anular su gol al Real Madrid en el minuto 20 de partido, que hubiera supuesto el 0-1, por un fuera de juego del uruguayo Maxi Gómez, y aseguró que no entiende por qué tomó esa decisión y que “es la primera vez que un árbitro revisa un fuera de juego”.

“No -respondió al ser preguntado sobre si entiende la razón por la que le anularon el gol-. No he visto la imagen, pero en el campo se supone que pito un fuera de juego de Maxi, que no intervino en la jugada. Es la primera vez que un árbitro revisa un fuera de juego, si desde el VAR hay dudas… pero no sirve de nada, el resultado es el que es”, dijo en Movistar +.