El delantero Rodrigo Riquelme, de 22 años, que jugará esta temporada en el Girona cedido por el Atlético de Madrid, aseguró que decidió unirse al club gerundense por el proyecto que le presentaron y también por el fútbol que propone su entrenador entrenador, Míchel Sánchez.

Así lo comentó durante su presentación el joven jugador. "Tuve diferentes opciones para cambiar de aires, pero me convenció el proyecto del Girona que me presentó Quique Cárcel (director deportivo) y también después, cuando la temporada pasada jugué en el Mirandés, me gustó la propuesta futbolística de su entrenador", dijo.