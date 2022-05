24 may. 2022

EFE Madrid 24 may. 2022

El delantero brasileño del Real Madrid Rodrygo Goes hace declaraciones a la prensa este martes en la Ciudad Deportiva de Valdebebas de Madrid. El equipo prepara el partido de la final de la Liga de Campeones que los enfrentará ante el Liverpool el próximo 28 de mayo en París. EFE/Juan Carlos Hidalgo

El brasileño Rodrygo Goes, delantero del Real Madrid, comentó su buena relación con el francés Karim Benzema, quien, aseguró, le “ayuda mucho” para crecer como futbolista y desveló, entre risas, que el mejor consejo que le da el galo es “que le pase el balón”.

“Benzema me ayuda mucho. Siempre habla conmigo antes de los partidos y me da consejos que me ayudan mucho. Yo siempre intento escucharle porque tiene mucha experiencia. ¿El mejor consejo? Que le pase el balón (ríe)”, dijo en el día de medios previo a la final de la Liga de Campeones que disputarán este sábado 28 de mayo contra el Liverpool.