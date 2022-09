Media hora de Rodrygo Goes en la zona del 9 ante el Mallorca, con una conexión decisiva con Vinícius y como autor de un gran gol, aportó más al Real Madrid que una nueva oportunidad desperdiciada por Eden Hazard, a quien defendió su técnico, Carlo Ancelotti, pese a comprobar que por sus características, no es el mejor candidato para ocupar el hueco de Karim Benzema.

No encontró mejor forma 'Carletto' para restar presión a Eden Hazard en su primera titularidad como delantero centro referencia del Real Madrid, que asegurar en vísperas del enfrentamiento ante el Mallorca que al belga no le exigirá gol. Extraño que a un 9 en el Santiago Bernabéu no se le demande goles. La respuesta de su jugador fue voluntariosa pero sin trascendencia. Una demostración de que no ha nacido para jugar en esa demarcación.