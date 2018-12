El mariscal de campo de los Steelers de Pittsburgh, Ben Roethlisberger, dijo que espera jugar el domingo contra los Patriots de Nueva Inglaterra, a pesar de tener una lesión en las costillas.

Cuando en entrevista para una estación de radio se le cuestionó si hay alguna razón por la que no jugaría el domingo, respondió que "no, no, no lo creo".