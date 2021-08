El esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma), doble ganador de la Vuelta y campeón olímpico contrarreloj, prevé "una gran pelea", sobre todo con el colombiano Egan Bernal, en la 76 edición de la Vuelta a España, donde defenderá los títulos conseguidos en las dos últimas ediciones.

"Me gusta La Vuelta, siempre me gusta estar aquí. Tengo un recuerdo especial al respecto, unas buenas sensaciones especiales estando allí en España. Para este año lo único que me preocupa es hacer mi mejor esfuerzo. Egan Bernal será el principal rival, es un tipo súper fuerte, sin duda, pero no estará solo él. Será una gran pelea hasta el final", dijo el campeón esloveno.