El ciclista esloveno del Jumbo Visma, Primoz Roglic (c), con el maillot de líder de la clasificación general, durante la segunda etapa de la Vuelta a España, de 166,7 kilómetros, entre Caleruega y Burgos. EFE/ Manuel Bruque

El líder de la Vuelta a España 2021, el esloveno Primoz Roglic, cree que en la etapa de mañana, la tercera, "seguramente se marquen diferencias entre los favoritos" a la victoria final en la subida final al Picón Blanco (1a).

"Lo que he oído, porque no la conozco, es que es una subida durísima. Será una etapa dura y seguramente se marquen diferencias entre los favoritos", dijo un Roglic para el que, no obstante, "lo primero es llegar a pie de puerto" sin dificultades previas.