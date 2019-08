El esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma), considerado como favorito número uno de la Vuelta, dijo estar en forma para afrontar la carrera a partir del próximo sábado y aseguró que solo piensa en él "y no en los rivales".

"Ya sé que muchos me consideran el favorito. Yo la verdad es que no sé si lo soy, pero vengo bien, no me fijo en rivales. Sólo pienso en mí y cuento con un gran equipo, con eso cuento", señaló Roglic en Moraira minutos antes de que comenzara la ceremonia de la presentación de equipos.