En los tiempos que corren no es sencillo para un futbolista uruguayo ir convocado con su selección y más si se desenvuelve en el frente de ataque como es el caso de Diego Rolan.

Eso no significa que el jugador del Leganés no sueñe con volver a vestir un día la elástica nacional y, por qué no, hacerlo en la Copa América que tendrá lugar el próximo año 2019. Para ello parece dispuesto a luchar durante todo el curso.