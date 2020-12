El presidente del Real Valladolid, Ronaldo Nazário, ha asegurado este martes que "no" tiene intención de vender el club y que las informaciones que han surgido al respecto son falsas -"fake news"-, que propaga "una oposición fantasma".

"De momento, no hay nada ni tengo la intención de vender el club, porque aunque llegan cosas, no ha habido una oferta real", ha resumido Ronaldo en una rueda de prensa, convencido de que "los rumores solo sirven para confundir el ambiente y a la afición", porque "hay personas a las que no les gusta que el club esté creciendo".