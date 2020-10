Salomón Rondón, delantero internacional venezolano que milita en el Dalian Pro de la Super Liga China, lamentó este lunes no poder estar junto a sus compañeros de selección para afrontar los partidos de la Vinotinto ante Colombia y Paraguay de clasificación para Catar 20222, al no contar con el permiso de su club en plena pandemia del coronavirus y por tanto "por razones ajenas a su voluntad".

Rondón envió a los aficionados el siguiente comunicado: "Hoy me toca saberte lejos por razones ajenas a mi voluntad. El club al que pertenezco, el Dalian Pro, ha decidido no cederme a mi selección. Estamos viviendo momentos complicados en el mundo y lo entiendo, pero ni eso podrá cambiar el amor que siento por la camiseta nacional. Hice lo humanamente posible para ir, pocos saben lo que sufrí intentándolo, pero me toca asumir esta situación. Mantengo la misma ilusión de jugar en la selección que cuando niño. Seguiré trabajando y dando lo mejor de mí para ir a mi Vinotinto amada. Atte: El Gladiador".