Wayne Rooney ha dimitido como entrenador del Derby County, después del descenso del equipo a League One (Tercera división inglesa).

"He seguido a lo largo del verano cómo está yendo la situación del club respecto a la propiedad del mismo. Me he reunido con los administradores para informarles de mi decisión de abandonar el club. Me han intentado convencer de lo contrario, pero mi decisión estaba tomada", dijo Rooney en un comunicado.