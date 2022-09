El alemán Marco Rose, entrenador del RB Leipzig, ponderó la imagen que dio su equipo, a pesar de la derrota 2-0 frente al Real Madrid en la segunda jornada de la Liga de Campeones, al asegurar que “este es el camino” que quieren “seguir” en el futuro y espera “aprender de estas experiencia y no dudar” de su “forma de hacer las cosas”.

“Hemos defendido de manera activa. Hemos tenido una fase en la que el Real Madrid ha sido muy dominante, pero hemos hecho muchas cosas bien. En la primera parte tuvimos oportunidades de gol, en la segunda Timo Werner se plantó delante de Courtois... No he tenido en ningún momento la sensación de que hayamos perdido el control. No se lo hemos puesto muy fácil al Real Madrid hoy y este es el camino que queremos seguir. De estas experiencias hay que aprender y no dudar de nuestra forma de hacer las cosas”, analizó sobre el partido en rueda de prensa.