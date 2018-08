El italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), octavo al final de la primera jornada del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP restó importancia a esa clasificación ya que "lo importante es estar entre los diez primeros", además de resaltar que "el ritmo es bueno".

"Las pequeñas modificaciones son mejores y mi ritmo es bueno, lo tengo como el de los mejores, lo que ha pasado es que en mi vuelta de ataque me he encontrado con Simeon y no he podido estar más arriba, aunque lo importante es estar entre los diez primeros", señaló el campeón italiano.