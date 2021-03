El italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) comienza este fin de semana su vigésimo sexta temporada en el campeonato del mundo de motociclismo pero, a pesar de todo, dice que "la atmósfera de la primera carrera es siempre la misma, como la del primer día en el colegio".

"Siempre es excitante, también por la foto de todos juntos en la parrilla y la sensación es que estamos a unas horas de empezar, lo que es bueno. Ahora he cambiado de equipo después de mucho tiempo, pero me siento bien y la atmósfera es buena y los test no fueron tan mal, ahora veremos cómo va en un verdadero fin de semana de carreras", explica Rossi.