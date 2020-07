El italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) se mostró encantado de volver a la competición pues "es fantástico ya que ayer pudimos rodar, encontrar sensaciones con la moto y parece que fue ayer cuando paramos", si bien reconoce que "tenía que correr en 2020 para ver si seguía en 2021 y al final he tomado la decisión sin correr, sin competir".

"He hablado mucho con Yamaha y voy a continuar. Quiero formar parte del juego también el año que viene. y por eso he hablado mucho con Yamaha y Petronas y estamos de acuerdo en seguir aunque aún no he firmado porque queda conformar el equipo ya que habrá mucho cambio de personal entre mi llegada al Petronas y la salida de Quartararo al oficial", reconoció Rossi que afirmó que será un contrato de una temporada más otra.