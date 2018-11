El italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), líder durante buena parte del Gran Premio de Malasia de MotoGP hasta que se cayó, señaló al respecto que tenía que volver a ver la caída ya que no terminaba de comprender el motivo por el que se había producido.

"Tengo que volver a verla porque no termino de comprender qué ha sucedido para caerme, porque en ese punto en lugar de deslizar de delante se me ha ido de detrás, evidentemente, si me he caído es porque he cometido un error", reconoció Rossi.