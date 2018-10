Rubén Pérez, centrocampista del Leganés, se refirió a las palabras de Quiqué Setién, técnico del Betis, en las que afirmaba que nunca le diría a su equipo que se metiera atrás como considera que hicieron los blanquiazules en el Benito Villamarín.

"Lo respeto totalmente pero es un comentario que se podía haber ahorrado porque no consigue nada. Cada uno plantea el partido como le interesa y a nosotros contra el Betis allí nos interesaba jugar así. Respeto su comentario aunque yo no lo hubiese hecho porque creo que no hubiese conseguido nada", explicó en rueda de prensa.