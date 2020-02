A los 36 años, el argentino Rubens Sambueza se mueve por la cancha con un aura de eternidad, es el motor del medio campo del Pachuca del fútbol mexicano y no ve nada raro en su insistencia en burlar el tiempo.

"Creo que pasa más por la motivación. Se pueden tener o no muchos años, pero la exigencia mental tiene que ser la misma de cuando uno debutó, de esa forma se trazan las metas. Yo siempre me entrego, porque la actitud de ir para adelante es una identidad, además de no bajar los brazos", aseguró este miércoles en entrevista a EFE.