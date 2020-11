El exdefensa internacional argentino Oscar Ruggeri, campeón con Diego Armando Maradona en el Mundial de México 1986, lamentó la muerte del astro del fútbol este miércoles a sus 60 años en su residencia y la calificó como "un paro en el mundo".

"Un pibe, loco. Esa es la bronca más grande. No puede ser, no puede ser. Es increíble. Y parece que uno está esperando que le digan que no fue nada. Estábamos hablando todos, con el grupo (del Mundial de 1986). No quisimos adelantarnos por esto de la pandemia, porque teníamos miedo de juntarnos y de que pase algo. No pudimos hablar, ni vernos", dijo Ruggeri en el canal ESPN.