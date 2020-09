El portero argentino Gero Rulli, que ha sido presentado este miércoles como nuevo jugador del Villarreal para las cuatro próximas temporadas, aseguró que se encuentra en el "mejor momento y más pleno de mi carrera"

"Me siento en el momento más pleno de mi carrera. He aprendido de todo, de lo bueno y de lo malo. He disfrutado y he sufrido mucho y todo eso me ha llevado hasta aquí. He hecho bien las cosas y me han llevado hasta donde estoy ahora. Tuve que salir de la Real Sociedad. Llegar a Montpellier me ayudó a volver a disfrutar del fútbol día a día y estar aquí me hace súper feliz", explicó.