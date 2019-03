Las selecciones de Rusia, Corea del Sur y Nigeria, rivales de Argentina en el Grupo B del Mundial de Baloncesto que transcurrirá en China, plantean un gran desafío para el entrenador Sergio Hernández y la seguridad de que sus pupilos tendrán que prepararse "para estar a la altura".

"Estoy conforme con el Grupo que nos tocó. De todas maneras, como ya sabemos, en los mundiales todos los juegos son decisivos, no hay rivales sencillos y los presagios o pronósticos previos no sirven de mucho. Hay que rendir adentro de la cancha. Esto es así, no hay secretos. Y vamos a prepararnos para estar a la altura", afirmó.