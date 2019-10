Imagen de archivo del ex ala defensiva Will Smith (d). EFE/ERIK S. LESSER/Archivo

Los Saints de Nueva Orleans indicaron que el ex ala defensiva Will Smith será inducido póstumamente al Ring of Honor del club durante el medio tiempo del partido del domingo contra los Buccaneers de Tampa Bay.

En 2016, Smith fue asesinado a tiros después de un accidente de tráfico en Nueva Orleans. Le sobreviven su esposa Racquel y sus tres hijos, William, Wynter y Lisa.