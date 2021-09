El español Carlos Sainz (Ferrari), que este domingo saldrá sexto en el Gran Premio de Italia de F1, afirmó que tratará de "hacer una buena salida y acabar entre los seis o cinco primeros".

"Estoy bien, el de esta mañana ha sido un golpe duro, pero me he podido recuperar. El (daño del) coche, gracias a Dios, no ha sido para tanto. El chasis no ha quedado dañado y de nuevo gran trabajo de los mecánicos", comentó Sainz a DAZN F1.