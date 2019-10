Carlos Sainz, piloto español que disputará la próxima edición del rally Dakar con el equipo Mini, analizó la decisión de su compatriota Fernando Alonso de participar también en la prueba.

"Me parece un paso valiente. Pero Fernando se puede permitir hacer esto. Ya ha hecho lo que tenía que hacer en el automovilismo. Cuando yo di el paso de los rallies a los raids me gustó, me he quedado. Y aquí sigo dando guerra. Nos hemos ganado un poco el derecho a hacer lo que nos apetece y disfrutar de las carreras", dijo.