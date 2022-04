El español Carlos Sainz (Ferrari), que tuvo que abandonar este domingo, al accidentarse -sin mayores consecuencias-, el Gran Premio de Australia, el tercero del Mundial de Fórmula Uno, manifestó en el circuito de Albert Park que "ha sido un fin de semana para olvidar"

"Ha sido un fin de semana para olvidar, porque durante todo el fin de semana salió todo mal", declaró Sainz, de 27 años, que, no obstante, es tercero en el Mundial, con 33 puntos. "Se ha complicado todo desde la salida. Hemos tenido otra vez un problema con el volante; lo he tenido que cambiar antes de salir y no estaba bien configurado. De ahí el problema en la salida, porque había un botón que estaba mal puesto y no me leía bien el embrague", explicó el español de Ferrari este domingo en Melbourne.