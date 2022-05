El español Carlos Sainz (Ferrari), que concluyó cuarto este domingo el Gran Premio de España, manifestó en el circuito de Montmeló, en las afueras de Barcelona, que "ha sido una carrera mala, de inicio a fin", en la que, no obstante, consiguió su mejor clasificación en las ocho veces que compitió en esta prueba.

“Ha sido una carrera mala de inicio a fin, hemos tenido muchos problemas con el balance, pero sobre todo esa ráfaga de viento que me ha pillado entrando en la curva 4, que no la he sabido gestionar y me he ido a la gravilla", explicó Sainz, de 27 años, que arrancó tercero y acabó cuarto, tras una mala salida que le hizo perder algunas posiciones en la que poco después una ráfaga de viento le provocó una salida de pista.