El español Carlos Sainz (Ferrari), que saldrá cuarto este domingo en el Gran Premio de Azerbaiyán, el octavo del Mundial de Fórmula Uno, manifestó en el circuito urbano de Baku que "ha sido una pena", porque "estaba en la lucha por la 'pole' ".

"Ha sido una pena, porque he ido bien durante toda la 'cuali'. Di un paso adelante con respecto al tercer entrenamiento libre y estaba en la lucha por la 'pole'; pero yendo a buscar el límite, yendo a buscar esa última décima del coche, me he equivocado en la curva 2", explicó Sainz, de 27 años, que viene de repetir en Mónaco el segundo puesto que logró el año pasado y que ocupa la quinta plaza en el Mundial, con 83 puntos, 42 menos que el líder del Mundial, su ex compañero neerlandés (ambos debutaron en F1 con Toro Rosso, hace ocho años) Max Verstappen (Red Bull).