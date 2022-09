El español Carlos Sainz (Ferrari), tercero en la calificación para el Gran Premio de Italia, aunque saldrá en la parte de atrás de la parrilla por sanción, afirmó que su tiempo en la Q3, 1:20.429, lo logró sin rebufo y yendo al "límite".

"Ha sido buena tanda, aunque he tenido problemas para el rebufo y he tenido que ralentizar un poco para ver si Lando me adelantaba antes de la última curva, pero ha sido inteligente, no lo ha hecho y es una pena porque mi vuelta de 1:20.4 la tuve que hacer sin rebufo y ha sido una vuelta al límite", comentó en la rueda de prensa oficial.