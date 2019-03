El piloto español Carlos Sainz (McLaren), que no pudo terminar el Gran Premio de Baréin de F1 por un nuevo fallo mecánico, como le sucedió en Australia, comentó tras la carrera que, pese a todo, "hay que ser positivos" porque sabe que "los resultados ya llegarán".

Al recordar el incidente con el holandés Max Verstappen (Red Bull) al inicio de la prueba, Sainz dijo a Movistar F1: "Son cosas de las carreras. Incidentes. Sólo puedo decir que he salido bien, que he hecho todo lo que tenia que hacer, todo lo que tenia que intentar... pero me ha tocado la peor parte y pinchar a mí".