El español Carlos Sainz (Ferrari), sexto en el Gran Premio de Italia de Fórmula Uno, declaró tras la carrera de Monza, que al final pudo "salvar el fin de semana".

"Hemos salvado al final el fin de semana, pero ha sido muy duro. Hemos degradado mucho los neumáticos traseros y nuestra velocidad punta no era la mejor. Hemos tenido el podio cerca, pero no tenía la velocidad ni la confianza en el coche para atacarlo. No ha salido como yo quería", dijo Sainz a DAZN Fórmula 1.