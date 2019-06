El español Carlos Sainz (McLaren), que no puntuó en el Gran Premio de Canadá, el séptimo del Mundial de Fórmula Uno, que acabó undécimo, explicó en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal que "la carrera se" les hizo "cinco o seis vueltas más larga".

"Sabíamos que teníamos ritmo para puntuar. Y hemos salido bien, pero hemos tenido que parar después de la vuelta 3 y ahí se acabó la carrera. Intentamos hacer una tanda larga con el neumático duro, pero no pude guardar mucha rueda y al final lo hemos pagado", comentó Sainz, de 24 años, que, a pesar de no haber puntuado este domingo, sigue siendo séptimo en el Mundial -el mejor de los pilotos que no militan en las tres escuderías con opciones (Mercedes, Ferrari y Red Bull)-, con 18 puntos.