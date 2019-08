El español Carlos Sainz (McLaren), séptimo en el Mundial de Fórmula Uno, con 48 puntos, manifestó a EFE este jueves en el circuito del Hungaroring, sede del Gran Premio de Hungría, el duodécimo del año, que "las vacaciones son buenas" pero que "no" le "importaría seguir corriendo" para aprovechar su buena racha.

Sainz, de 24 años, concluyó quinto el domingo en Hockenheim (Alemania), donde confirmó su condición de "mejor de entre el resto" ("best of the rest", en inglés) al ser el mejor clasificado de entre los pilotos que no militan en las tres escuderías con opciones a podio: Mercedes, Ferrari y Red Bull.