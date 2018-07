El español Carlos Sainz (Renault), duodécimo en el Mundial de Fórmula Uno, respondió a EFE este jueves en el Hungaroring, sede del Gran Premio de Hungría -el duodécimo del año- que "no" puede "comentar nada" sobre rumores que lo sitúan de compañero de su compatriota Fernando Alonso (McLaren) el año que viene, pero afirmó que intentar ganarlo sería el "reto más duro".

"No, no puedo comentar nada hasta que mi futuro esté decidido por parte de Red Bull (equipo al que pertenece y que le cedió a Renault); o que (el australiano Daniel) Ricciardo firme o no su renovación con ellos; o con cualquier otro equipo", contestó a Efe Sainz, de 23 años, durante la rueda de prensa oficial de la FIA (Federación Internacional del Automovilismo) que tuvo lugar este viernes en el Hungaroring, en las afueras de Budapest.