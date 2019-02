Carlos Sainz, piloto español de Fórmula 1 que correrá con la escudería McLaren, consideró que no sería un fracaso salir sin puntuar de la primera prueba del año que tendrá lugar en Australia.

"No sería ningún fracaso ni ninguna decepción, sería un punto de partida normal. Puede ser que no puntuemos en la primera carrera, no hay que negarlo. No sería un fracaso, sería un punto de partida. Lo que querría decir es que en Abu Dhabi hay que intentar acabar puntuando", agregó.