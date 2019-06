El español Carlos Sainz (McLaren) declaró este domingo, tras acabar sexto en el Gran Premio de Francia, que ha suido un puesto "fácil y muy cómodo"

"No ha habido muchas dificultades, la verdad. En la salida me he tirado por fuera, ya que he visto que por dentro no podía, que era donde quería ir. Luego Max (Verstappen) me ha vuelto a pasar, pero el objetivo era ese, ganar posiciones y lo hemos hecho", dijo Sainz a Movistar F1.