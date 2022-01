El español Carlos Sainz (Audi) perdió 41’23” respecto al ganador de la sexta etapa, disputada en Riad (Arabia Saudí), el argentino Orlando Terranova Bahrain Raid Xtreme), al sufrir por segundo día consecutivo problemas en el amortiguador, y finaliza así una primera semana del Dakar “dura” tras un inicio que consideró “inaceptable” al haber un “error claro” en el libro de ruta.

“Duro. Duro porque ya el primer día empezamos con una situación inaceptable. Ya en frio, sin el calor y la tensión del momento, había un error claro en el libro de ruta; que no se haya hecho nada para parar la carrera antes o no tener en cuenta ese trozo me parece una cosa gravísima y para mirar de cara al futuro”, aseguró.