El futbolista egipcio Mohamed Salah (c) lucha por el balón con el congolés Christian Luyindama (izd) durante su partido de la Copa de África en El Cairo. EFE

El futbolista egipcio Mohamed Salah defendió hoy a su compañero de la selección Amr Warda, quien fue ayer apartado del equipo después de que varias mujeres denunciaran al jugador por supuesto acoso en las redes, y dijo que aquellos que cometen errores "no deberían ser enviados directos a la guillotina".

"Las mujeres deben ser tratadas con el mayor respeto. No significa no. Eso es así y debe seguir siendo sagrado. También creo que muchos que cometen errores pueden cambiar para mejor y no deben ser enviados directamente a la guillotina, que es la salida más fácil", dijo el astro egipcio en su cuenta de Twitter.