Quim Salarich, único español que competirá en el eslalon de esquí alpino de los Juegos Olímpicos de Pekín 2022 de este miércoles -noche del martes al miércoles en horario centroeuropeo-, declaró a EFE desde Yanqing que la medalla de plata que ganó su paisana la también barcelonesa Queralt Castellet -en el 'halfpipe' de snowboard- le "hizo justicia" a la rider de Sabadell y que a él le "motiva para" su "prueba".

"A ella no la pude ver, porque como su villa (la de Zhangjiakou) está lejos de la nuestra, así que no me pude cruzar con ella después de que ganase esa medalla. Pero la medalla de Queralt demuestra que el deporte es justo", explicó, en conversación telefónica con Efe desde China Salarich, que esta temporada marcó un hito al convertirse en el primer español en 40 años que acaba en el 'top 15' una prueba de la Copa del Mundo de esquí alpino. Lo logró en el eslalon de Val d'Isere (Francia) del pasado 12 de diciembre, en el que acabó decimoquinto: un puesto que confirmó diez días después al repetirlo en el de Madonna di Campiglio (Italia).